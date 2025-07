Ein Fahrzeug der Vereinten Nationen ist am Dienstagabend nach UN-Angaben bei der Fahrt in einem Hilfskonvoi im Gazastreifen von der israelischen Armee (IDF) beschossen worden. Das „deutlich gekennzeichnete humanitäre UN-Fahrzeug“ sei Teil eines Konvois gewesen, „der vollständig mit der IDF koordiniert worden war“, sagte Stéphane Dujarric, Sprecher des UN-Generalsekretärs, am Mittwoch. Es sei „zehn Mal von IDF-Schüssen getroffen“ worden, darunter auch von Kugeln, „die auf die vorderen Fenster gerichtet waren“.

Die zwei Fahrzeuginsassen seien unverletzt geblieben, sagte der Sprecher weiter. Indes erklärte das UN-Welternährungsprogramm (WFP), dass es die Bewegungen seines Personals im Gazastreifen „bis auf Weiteres“ aussetze.

Der Vorfall sei „völlig inakzeptabel und der letzte in einer Reihe von unnötigen Sicherheitsvorfällen, die das Leben des WFP-Teams in Gaza gefährden“, erklärte WFP-Chefin Cindy McCain.

„Dies ist der jüngste Vorfall, der zeigt, dass die bestehenden Systeme zur Koordination nicht funktionieren“, fuhr Dujarric fort. „Wir haben keine Möglichkeit, die Denkweise derjenigen einzuschätzen, die auf uns schießen“, gab Dujarric an.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 sind nach Angaben der Vereinten Nationen etwa 180 humanitäre Helfer im Gazastreifen bei israelischen Angriffen getötet worden.