„Tag des Sieges”

Türkiye feiert am heutigen Freitag zum 102. Mal den „Tag des Sieges”. Dieser Tag erinnert an den Triumph der türkischen Truppen unter Führung von Mustafa Kemal Atatürk über die griechischen Besatzer während des Unabhängigkeitskrieges im Jahr 1922. An diesem Feiertag wird auch die bedeutende Rolle von Türkiye als globale Macht in den Bereichen Verteidigung, Energie, Infrastruktur und Diplomatie gewürdigt.