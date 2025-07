„Wieso schaffen es die deutschen Medien nicht?“

In Frankfurt hat ein „Festival der Kultur Palästinas“ stattgefunden, an dem Hunderte Menschen teilnahmen. Mehrere Teilnehmer äußerten gegenüber TRT Deutsch ihre Solidarität mit den notleidenden Menschen in Palästina. Ein Student kritisierte die deutsche Berichterstattung zum Gaza-Krieg.