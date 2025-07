Irland will den sexuellen Missbrauch an kirchlichen Schulen in den vergangenen Jahrzehnten aufarbeiten. „Das Ausmaß des Missbrauchs ist schockierend“, sagte Bildungsministerin Norma Foley bei der Vorstellung eines neuen Berichts. Gemeldet wurden demnach rund 2400 Anschuldigungen.

Die Vorwürfe richten sich gegen etwa 880 mutmaßliche Täter an mehr als 300 von religiösen Orden geführten Schulen zwischen den Jahren 1927 und 2013, wie die Regierung mitteilte. Die Regierung will eine Untersuchungskommission einsetzen.

Der Bericht sei ein erschütterndes Dokument und enthalte Schilderungen von fürchterlichem sexuellem Missbrauch und Gewalt, sagte Foley der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Viele der Überlebenden, die an der Untersuchung teilgenommen hätten, seien jetzt älter und könnten über die lebenslangen Folgen sprechen.

Lebenslange Folgen

Die Erfahrungen hätten ihre schulische Leistung, ihre psychische Gesundheit, den Umgang mit Drogen und Alkohol und ihre sozialen Beziehungen beeinflusst, sagte Foley nach Angaben von PA. Manche hätte nicht mal mehr das Grab ihrer Eltern besuchen können, weil der Täter in der Nähe beerdigt gewesen sei.

Der Bericht stützt sich auf Angaben von Schulen, Orden und Betroffenen. Vermutlich liege das wahre Ausmaß des Missbrauchs noch höher, heißt es im Bericht. Mehr als die Hälfte der Beschuldigten sei mittlerweile wahrscheinlich gestorben.