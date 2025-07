Israelische Siedler dringen in Moschee ein

Aufnahmen zeigen, wie illegale israelische Siedler mit Unterstützung des Militärs jüdische Symbole in die historische Ibrahimi-Moschee in Hebron im besetzten Westjordanland bringen. In dieser Moschee hatte der zionistische Extremist Baruch Goldstein vor 30 Jahren 29 Palästinenser massakriert.