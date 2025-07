Siegen: Drei Musliminnen verhindern Messerangriff

Drei muslimische Frauen mit Migrationsgeschichte hatten am vergangenen Freitag in Siegen die deutsche Messerangreiferin Lisa Maria C. überwältigt. Bürgermeister Steffen Mues lobte die drei Heldinnen, die während einer Busfahrt Schlimmeres verhindern konnten.