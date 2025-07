Umfrage: Nur noch 29 Prozent würden Stimme einer Ampel-Partei geben

Die Unterstützung für die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP hat einen historischen Tiefstand erreicht. In der Zwischenzeit bleibt die Union an der Spitze der politischen Landschaft, während die AfD weiter an Zuspruch gewinnt.