Nach der Tötung der US-türkischen Friedensaktivistin Ayşenur Ezgi Eygi durch Israel sind Hunderte Menschen im US-Bundesstaat Washington auf die Straße gegangen. Die Demonstranten zeigten bei ihrem Protestzug am Samstag Transparente mit Aufschriften wie „Gerechtigkeit für Ayşenur“ und „Widerstand ist nicht Terrorismus – befreit Palästina“.

Ein israelischer Soldat hatte Eygi am Freitag in Nablus im besetzten Westjordanland erschossen. Die 26-Jährige nahm dort an einer Demo gegen illegale Siedlungen Israels teil.

Die US-türkische Aktivistin beteiligte sich zu Lebzeiten aktiv an Solidaritätsbewegungen für die Rechte der Palästinenser. Ihr Tod löste weltweit Empörung aus.