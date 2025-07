Elf Monate Protest gegen Gaza-Krieg

„Die Heuchelei des Westens ist mir jetzt viel klarer geworden“ Während der Vernichtungskrieg Israels in Gaza seit elf Monaten andauert, gehen die Menschen in London weiter auf die Straße. Am Samstag kamen wieder Tausende zusammen, um für Frieden zu demonstrieren.