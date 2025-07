„Nicht-europäische Menschen minderwertig“

In Frankfurt am Main hat eine Dialogveranstaltung stattgefunden, bei der jüdische und muslimische Aktivisten zusammenkamen. Der jüdische Friedensaktivist Udi Raz kritisierte gegenüber TRT Deutsch den antimuslimischen Rassismus in Deutschland. Seiner Ansicht nach werden nicht-europäische Menschen im Vergleich zu jüdischen oder europäischen Menschen als minderwertig betrachtet.