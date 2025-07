„Müssen aufhören Israel zu bewaffnen“

Tausende sind wieder in verschiedenen europäischen Städten auf die Straße gegangen, um gegen Israels Vernichtungskrieg in Gaza zu protestieren. „Wir müssen aufhören, Israel zu bewaffnen“, sagte die britische Ex-Politikerin Claudia Webbe und forderte einen sofortigen Waffenstillstand in der abgeriegelten Enklave.