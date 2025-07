Laut dem Vorsitzenden des türkischen Verbands für traditionelles Bogenschießen Cengiz Toksöz stößt die Sportart bei den 5. Weltnomadenspielen auf großes Interesse. „Die Athleten, die im traditionellen Bogenschießen antreten, tragen zur Werbung für Türkiye bei, indem sie Outfits tragen, die türkische Motive und Traditionen widerspiegeln“, erklärte Tokgöz gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu

Ihr Ziel sei es nicht nur, die Sportart auszuüben, sondern auch als kulturelle Botschafter zu dienen. „Derzeit sind wir einer der am schnellsten wachsenden Verbände des Landes mit über 21.000 lizenzierten Sportlern und mehr als 700 registrierten Vereinen. Als Verband setzen wir unsere Arbeit unermüdlich fort, um den türkischen Bogensport mehr Menschen näher zu bringen“, betonte Tokgöz.

Die 5. Weltnomadenspiele finden vom 8. bis 14. September in Kasachstans Hauptstadt Astana statt und stehen unter dem Motto „Uly Dala dubiri“, was so viel wie „Versammlung in der großen Steppe“ bedeutet.

Die Veranstaltung, die seit 2014 stattfindet, umfasst auch traditionelle Sportarten wie Reiten, Ringen und Jagen.