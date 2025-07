Der hessische Staatssekretär und Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker hält auf einem Foto eine „Groß-Israel-Trophäe“ in der Hand, während er einen israelischen Soldaten umarmt. Auf der Trophäe sind die besetzten Gebiete als Teil Israels markiert. Die Aufnahme von einer Feier am vergangenen Wochenende in Frankfurt am Main sorgt für hitzige Diskussionen. / Others