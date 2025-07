Beim 4. Gipfel der Ehefrauen von Staatsoberhäuptern, der in diesem Jahr in Kiew stattfand, übermittelte First Lady Emine Erdoğan eine eindringliche Videobotschaft. In ihrer Ansprache erklärte sie: „Wir schulden den Kindern in der Ukraine, in Syrien und im Gazastreifen eine Zukunft ohne Kämpfe und Sterben. Wenn wir das Spiegelbild unserer Menschlichkeit sehen wollen, sollten wir uns die Situation der Kinder weltweit ansehen. Dass Babys in Leichentücher gewickelt werden, ohne dass sie überhaupt registriert werden, und dass ihr Tod als Kriegsopfer betrachtet wird, zeigt, wie dunkel die Seele der heutigen Menschheit ist.“ Emine Erdoğan betonte, dass das Hauptthema des Gipfels die „Sicherheit der Kinder“ war. Sie wies darauf hin, dass es eine globale Herausforderung darstellt, das Leben von Kindern zu schützen und ihnen eine sichere und friedliche Umgebung zu bieten. Sie unterstrich, dass die Zukunft der Menschheit in den Kindern liege und bekräftigte die Verantwortung, jede Farbe zurückzubringen, die durch den Krieg aus der Welt der Kinder entfernt wurde. Die Videobotschaft verdeutlichte den Teilnehmern des Gipfels die Dringlichkeit, sich für das Wohl der Kinder in Krisengebieten einzusetzen und positive Veränderungen herbeizuführen.