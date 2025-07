Beerdigung von Ayşenur Ezgi Eygi in Türkiye

Der Leichnam der US-türkischen Aktivistin Ayşenur Ezgi Eygi ist in Türkiye eingetroffen. Die 26-Jährige war am 6. September von einem israelischen Scharfschützen im Westjordanland getötet worden. Eygi wird am heutigen Freitag in ihrer Heimatstadt Didim, Aydın, beerdigt.