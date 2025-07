Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat die USA zur Untersuchung der Tötung der US-türkischen Friedensaktivistin Ayşenur Ezgi Eygi aufgefordert. Washington müsse „Druck auf die israelischen Behörden ausüben, damit diese Antworten geben und die volle Verantwortung übernehmen“, schrieb Altun am Samstag auf X. Türkiye habe bereits mit der Untersuchung der Tötung der US-Türkin begonnen, fügte er hinzu.

„Israel hat sie ins Visier genommen, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, die ihre Stimme gegen die brutale Unterdrückung des palästinensischen Volkes erheben“, kritisierte er in seinem Beitrag auf X weiter. Die internationale Gemeinschaft dürfe jetzt nicht wegschauen, „wenn Israel unzählige Verbrechen, ethnische Säuberungen und Völkermord begeht“.

Die 26-jährige Eygi wurde am 6. September bei einem friedlichen Protest in Nablus im besetzten Westjordanland durch einen Kopfschuss getötet, der von israelischen Soldaten abgefeuert wurde.

Eygi, die ursprünglich aus der türkischen Provinz Antalya stammte, hatte im Juni 2024 ihren Abschluss in Psychologie und Nahoststudien an der University of Washington gemacht. Wenige Tage vor ihrem Tod war sie ins besetzte Westjordanland gereist, um mit dem International Solidarity Movement palästinensische Menschen zu unterstützen und sich gegen illegale israelische Siedlungen im besetzten Westjordanland einzusetzen.