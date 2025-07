Ayşenur Ezgi Eygi beigesetzt

Die türkisch-amerikanische Aktivistin Ayşenur Ezgi Eygi ist in der türkischen Provinz Aydın beigesetzt worden. An der Trauerzeremonie am Samstag nahmen unter anderem der türkische Außenminister Hakan Fidan und Parlamentspräsident Numan Kurtulmuş teil. Die 26-jährige Ayşenur wurde am 6. September bei einem friedlichen Protest im besetzten Westjordanland von israelischen Soldaten getötet.