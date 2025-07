Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat im Istanbuler Dolmabahçe-Palast den Vorsitzenden der Präsidentschaft von Bosnien Herzegowina, Denis Bećirović, empfangen. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Treffen am Samstag verurteilten beide Staatschefs die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen aufs Schärfste.

„Heute erleben wir in Gaza ein ähnliches Massaker wie in Bosnien und Herzegowina in den 1990er Jahren“, konstatierte Erdoğan. Er versprach, dass Israel vor internationalen Gerichten für den Tod von Zivilisten wie der US-türkischen Friedensaktivistin Ayşenur Ezgi Eygi zur Rechenschaft gezogen würde.

Bećirović schloss sich der Kritik Erdoğans an. Mit Blick auf die Situation in Gaza sprach er von der „größten Schande der Welt“.

Türkiye und Bosnien unterhalten enge Beziehungen, die auf gemeinsamen kulturellen und historischen Bindungen beruhen. Das Treffen und die Pressekonferenz unterstrichen die Bedeutung ihrer diplomatischen Beziehungen inmitten der aktuellen internationalen Krisen.