Gender-Kriege in Kanada

Kanadas Regierungspolitik in Bezug auf die Geschlechtsidentität verändert das Bildungs- und Gesundheitssystem des Landes, aber zu welchem Preis? Dieser Dokumentarfilm von TRT World taucht tief in die Schattenseiten der Gender-Ideologie ein. Von der Einführung von SOGI 1-2-3 in den Schulen bis hin zur Ideologisierung des Gesundheitssystems werden die negativen Auswirkungen auf Einzelpersonen und Familien beleuchtet. Ihr Kampf richtet sich gegen das politische Paradigma im Land, das teils elterliche Rechte außer Kraft setzt und junge Menschen zu unumkehrbaren Entscheidungen verleitet. Mit Blick auf das Trauma des Missbrauchs in der Kindheit und die lebensverändernden Entscheidungen der Geschlechtsumwandlung als Folge präsentiert die Doku unverfälschte Berichte von Betroffenen. Sie glaubten einst, ihrer Vergangenheit entkommen zu können, um dann feststellen zu müssen, dass ihre Probleme weit über das äußere Erscheinungsbild hinausgehen. In der aktuellen Situation fühlen sie sich angesichts der Übermacht des Systems mit ihren Problemen alleingelassen und ausgegrenzt. Doch sie geben nicht auf und stellen sich allen Schwierigkeiten.