US-Medien haben nach eigenen Angaben den Mann identifiziert, der am Sonntag nach einem mutmaßlichen Attentatversuch auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten festgenommen worden ist. Es handele sich um den 58-jährigen Ryan R., der sich in der Vergangenheit in Onlinediensten kritisch gegenüber Trump geäußert habe, berichteten die Fernsehsender CNN und CBS. Sollte sich dies bestätigen, wäre der Verdächtige kein gänzlich Unbekannter: R. war nach der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022 nach Kiew gereist, um dort die Landesverteidigung zu unterstützen - und war dort unter anderem von der Nachrichtenagentur AFP interviewt worden.

Personenschützer des ehemaligen Präsidenten Trump hatten am Sonntag im US-Bundesstaat Florida das Feuer in Richtung eines bewaffneten Mannes eröffnet, der sich am Rand von Trumps Golfplatz in Palm Springs im Gebüsch versteckt hielt. Ein Verdächtiger flüchtete, wurde jedoch kurze Zeit später festgenommen.

CNN und CBS berichteten, R. sei ein selbständiger Bauunternehmer für bezahlbaren Wohnraum auf Hawaii, der in den vergangenen Jahrzehnten mehrmals festgenommen worden sei. Er habe sich im Internet regelmäßig zu Politik und aktuellen Ereignissen geäußert, darunter auch Kritik an Trump.

Im März 2022 hatte R. im Onlinedienst X angekündigt, in die Ukraine reisen zu wollen. Er sei bereit „zu kämpfen und zu sterben“. AFP interviewte ihn Ende April bei einer Demonstration in Kiew. „Putin ist ein Terrorist, dem ein Ende gesetzt werden muss“, sagte er damals.

Der Vorfall in Palm Springs ereignete sich knapp zwei Monate vor der US-Präsidentschaftswahl. Trump tritt bei der Wahl am 5. November gegen die demokratische Kandidatin und Vize-Präsidentin Kamala Harris an.

Erst vor zwei Monaten war Trump bei einem Attentat während eines Wahlkampfauftritts im Bundesstaat Pennsylvania leicht verletzt worden. Ein Zuschauer wurde getötet und zwei weitere schwer verletzt, der Attentäter wurde von einem Scharfschützen des Secret Service erschossen.