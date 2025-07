In Dresden ist am Sonntagabend die zweite Hochwasserwarnstufe ausgerufen worden. Nach Angaben des sächsischen Landeshochwasserzentrums lag der Pegel der Elbe um 22.00 Uhr bei 5,24 Metern. Der Richtwert der Alarmstufe 3, der bei sechs Metern liegt, wird demnach voraussichtlich am Montag überschritten. Erwartet wird, dass der Pegel noch bis Mittwochabend oder Donnerstagmorgen weiter steigt. Dresden bereitet sich mit einem Hochwasserabwehrplan darauf vor.

Die Aufräumarbeiten an der teilweise eingestürzten Carolabrücke in Dresden waren am Samstagabend vorläufig abgeschlossen worden. In der Nacht zum Mittwoch war der C-Brückenteil der Carolabrücke, auf dem normalerweise die Straßenbahn verkehrt, auf einer Länge von etwa hundert Metern in die Elbe gestürzt. Die genaue Ursache ist noch unklar. Seit Freitag wurden die Uferbereiche unterhalb der Brücke beräumt. Der Brückenteil, der in die Elbe gestürzt ist, soll hingegen zunächst dort verbleiben.