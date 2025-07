Brand in Eberswalde: Zwei Türkischstämmige tot

In der Nacht zum Sonntag ist in einem Wohnhaus in Eberswalde aus bisher unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Die türkischstämmige Emine Çoban und ihr kleiner Sohn Umut Can kamen dabei ums Leben. Nach Angaben der Polizei wurden weitere sechs Menschen gerettet. Die Polizei ermittelt.