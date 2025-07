Israel hat einem Bericht zufolge vor den massenhaften Explosionen von Pagern im Libanon eine Lieferung der Geräte an die Hisbollah abgefangen und diese mit Sprengstoff präpariert. Die libanesische Organisation habe die Pager in Taiwan bestellt, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf mehrere US-Vertreter und Informanten aus anderen Ländern. Der israelische Geheimdienst habe die Lieferung abgefangen und in den Pagern einige Gramm Sprengstoff platziert.

Eine der Hisbollah nahestehende Quelle sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass „die explodierten Pager eine kürzlich von der Hisbollah importierte Lieferung von 1000 Geräten betreffen“, die offenbar „an der Quelle sabotiert“ worden seien. Laut dem Bericht der „New York Times“ hatte die Hisbollah etwa 3000 Pager des Herstellers Gold Apollo bestellt. Israel hat sich bislang nicht zu den Explosionen geäußert.

Bei den Explosionen der Pager waren am Dienstag nach Angaben der libanesischen Regierung neun Menschen getötet worden, unter ihnen ein Mädchen. Fast 2800 weitere Menschen wurden demnach verletzt. Die Hisbollah machte Israel für „diese kriminelle Aggression“ verantwortlich.

Die Hisbollah hatte ihre Mitglieder nach Beginn des Gaza-Krieges angewiesen, Mobiltelefone zu meiden und stattdessen auf ihr eigenes Telekommunikationssystem zurückzugreifen, um israelische Übergriffe zu verhindern. Pager ermöglichen den Empfang unter anderem von Nachrichten über ihre eigene Funkfrequenz und damit ohne die Nutzung von Mobilfunknetzen.

Die israelische Regierung hatte am Dienstag mitgeteilt, dass sie ihre Kriegsziele auf den Konflikt mit der libanesischen Hisbollah ausgeweitet habe. Seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza am 7. Oktober vergangenen Jahres greift die israelische Luftwaffe auch immer wieder den Süden des Libanon an. Dabei kam es bereits zu Toten. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg im Jahr 2006.