Die Zahl der Toten bei den erneuten Explosionen elektronischer Geräte im Libanon ist erneut gestiegen. Das libanesische Gesundheitsministerium sprach am späten Abend von 20 Toten und mehr als 450 Verletzten. Zuvor war von 14 Toten die Rede gewesen.

Am späten Nachmittag hatte eine zweite Explosionswelle den Libanon getroffen. Aus Kreisen der Hisbollah hieß es, „drahtlose Geräte wie Walkie-Talkies“ seien explodiert.

Bereits am Dienstag waren an mehreren Orten im Libanon gleichzeitig Hunderte Pager explodiert, die Menschen unter anderem in ihren Hosentaschen trugen. Dabei wurden rund 2.800 Menschen verletzt und mindestens 12 starben.

Die Hisbollah machte Israel für den Angriff vom Dienstag verantwortlich. Israel selbst äußerte sich dazu nicht. Auch die Explosionen vom Mittwoch kommentierte Israel zunächst nicht.