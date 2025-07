Nach den Explosionen im Libanon hat Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant eine „neue Phase“ für den israelischen Krieg in Gaza angekündigt. „Der Schwerpunkt verlagert sich nach Norden“, sagte Gallant nach Angaben seines Büros.

„Wir stellen Kräfte, Ressourcen und Energie für den nördlichen Bereich bereit“, sagte Gallant den Angaben nach bei dem Besuch eines Luftwaffenstützpunkts. Er erinnerte an das kürzlich festgelegte Kriegsziel Israels: die Rückkehr israelischer Bürger in den Gazastreifen. Auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu versprach dies in einer Videoansprache erneut.

„Viele Fähigkeiten, die wir bislang noch nicht eingesetzt haben“

Generalstabschef Herzi Halevi zufolge ist die Armee bereit, alles Nötige zu tun, um die Bedingungen dafür zu schaffen. „Wir haben noch viele Fähigkeiten, die wir bislang noch nicht eingesetzt haben“, sagte er.

„Wir stehen am Anfang einer neuen Phase des Kriegs – sie erfordert Mut, Entschlossenheit und Durchhaltevermögen unsererseits“, so Verteidigungsminister Gallant weiter. Die Armee habe zusammen mit dem Auslandsgeheimdienst Mossad „hervorragende Leistungen erbracht“, sagte er, ohne Details zu nennen.

Am Dienstag waren an mehreren Orten im Libanon gleichzeitig Hunderte Pager explodiert, die Menschen unter anderem in ihren Hosentaschen trugen. Am späten Nachmittag erschütterte eine zweite Explosionswelle das Land. Aus Kreisen der Hisbollah hieß es, „drahtlose Geräte wie Walkie-Talkies“ seien explodiert. Offiziellen Angaben zufolge wurden bei den Explosionen mindestens 32 Menschen getötet und mehr als 3.250 weitere verletzt.

Die Hisbollah macht Israel für den mutmaßlich koordinierten Angriff auf Hunderte Funkempfänger verantwortlich. Israel hat sich nicht offiziell dazu geäußert.

Seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza am 7. Oktober vergangenen Jahres greift die israelische Luftwaffe auch immer wieder den Süden des Libanon an. Dabei kam es bereits zu mehreren Toten. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg im Jahr 2006.