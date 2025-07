Kai Wegner verleugnet Genozid in Gaza

Der Berliner Bürgermeister Kai Wegner hat den anhaltenden Genozid Israels an den Palästinensern in Gaza verleugnet. Die israelische Flagge werde auf in Zukunft vor dem Roten Rathaus hängen, sagte der aufgebrachte CDU-Politiker gegenüber Journalisten.