Nach den Explosionen von Pagern und Funkgeräten im Libanon hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan Israel mit einer „Terrororganisation“ verglichen. Das zeigten Israels Anschlagmethoden, sagte Erdoğan am Samstag in Istanbul. Israel nehme zivile Opfer in Kauf und für den Staat sei „jedes Mittel recht, um seine hasserfüllten Ziele zu erreichen“.

Angesichts der Aggressionen Israels gegen die Palästinenser, den Libanon und Iran stehe die Region vor einer „großen Krise“, fügte der türkische Präsident hinzu. Er rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, „Israels abscheulichen Taten nicht länger zuzusehen und abschreckende Maßnahmen zu ergreifen“.

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministers ist die Zahl der Todesopfer nach den mutmaßlich von Israel koordinierten Explosionen von Pagern und Funkgeräten am Dienstag und Mittwoch auf 39 angestiegen. Rund 3250 weitere wurden demnach verletzt. Laut übereinstimmenden Berichten in US-Medien sollen Geheimagenten des Mossad die Geräte vorher mit Sprengstoff präpariert haben.

