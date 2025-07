Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat den Einsatz der Gaza-Kontaktgruppe für ein Ende der israelischen Angriffe gewürdigt. Die Staatengruppe „tut alles, um Israels Völkermord in Gaza zu stoppen“, sagte der Chefdiplomat am Sonntag bei der Sitzung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) und der Kontaktgruppe der Arabischen Liga. Die Sitzung fand am Rande der 79. UN-Generalversammlung in New York statt.

Fidan zufolge setzt sich die Gaza-Kontaktgruppe für ein höheres internationales Bewusstsein für die anhaltenden Angriffe Israels auf die palästinensische Zivilbevölkerung ein. „In dieser Woche müssen wir uns bei unseren Treffen und bilateralen Gesprächen auf die prekäre Lage in Palästina und ihre gefährlichen Folgen konzentrieren“, fügte er hinzu.

Die Gaza-Kontaktgruppe wurde auf einem gemeinsamen Gipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) und der Arabischen Liga im November in Saudi-Arabien gegründet. Ihr Ziel ist es, den israelischen Krieg im Gazastreifen zu beenden und einen dauerhaften Frieden in der Region zu erreichen.

