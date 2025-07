UN-Generalsekretär António Guterres hat sich angesichts der israelischen Angriffe in Nahost und den vielen Opfern im Libanon tief besorgt gezeigt. „Der Generalsekretär ist zutiefst beunruhigt über die eskalierende Situation entlang der Blauen Linie und die große Zahl ziviler Opfer, darunter Kinder und Frauen, die von den libanesischen Behörden gemeldet wurden, sowie über Tausende Vertriebene inmitten der heftigsten israelischen Bombenkampagne seit letztem Oktober“, teilten die Vereinten Nationen mit.

„Der Generalsekretär bekräftigt seinen Aufruf an alle Parteien, Zivilisten und zivile Infrastruktur zu schützen und sicherzustellen, dass sie nicht in Gefahr geraten“, hieß es weiter. Die Lage in Nahost könnte das größte diplomatische Treffen der Welt überschatten - am Dienstag startet in New York die Generaldebatte der UN-Vollversammlung mit Reden von etwa 120 Staats- und Regierungschefs.

Israels Angriffe auf Libanon

Seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza am 7. Oktober vergangenen Jahres greift die israelische Luftwaffe auch immer wieder den Süden des Libanon an. Dabei kam es bereits zu mehreren Toten. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg im Jahr 2006.

Im Libanon haben tausende Menschen in den vergangenen zehn Monaten aufgrund der anhaltenden Attacken Israels ihr Zuhause verlassen müssen. Wegen der zunehmenden israelischen Angriffe im libanesisch-israelischen Grenzgebiet seit Beginn des Gaza-Kriegs wurden im Libanon mehr 102.500 Menschen vertrieben, insbesondere im Süden, hieß es in einem im August veröffentlichten Bericht der UN-Organisation für Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA).