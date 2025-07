Unbekannte haben in Brandenburg die Fassade einer Unterkunft für Geflüchtete mit Schweineblut beschmiert. Zudem warfen sie zwei Schweineköpfe über einen Bauzaun auf das Gelände, wie die Polizei in Frankfurt an der Oder am Montag mitteilte. Demnach wurde der Vorfall in Beeskow am Sonntagvormittag gemeldet.

Das betroffene Gebäude wird derzeit umgebaut und als Unterkunft für Geflüchtete genutzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Staatsschutz nahm Ermittlungen auf.