USA: Lieferwagen mit UN-kritischer Botschaft

In New York ist ein Lieferwagen mit einer UN-kritischen Botschaft gesichtet worden. Die Aufschrift erinnerte an den bekannten Slogan des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan: „Die Welt ist größer als fünf“. Auch ein Foto Erdoğans war auf dem digitalen Billboard zu sehen. Mit diesem Slogan fordert der türkische Präsident immer wieder eine Ausweitung der Befugnisse der fünf Vetomächte auf deutlich mehr Staaten.