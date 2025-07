Bei den schweren Angriffen Israels im Libanon sind zwei Mitarbeiter des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) getötet worden. Die Organisation sei „entsetzt und zutiefst traurig“ über die Tötung ihrer Mitarbeiter, teilte UNHCR mit. Das Wohnhaus einer Kollegin, die seit zwölf Jahren im UN-Büro im Osten des Landes arbeitete, sei von einer israelischen Rakete getroffen worden. Auch ihr jüngster Sohn sei dabei getötet worden. Der weitere getötete Mitarbeiter habe seit Jahren im Büro in der Küstenstadt Tyros gearbeitet. UNHCR sei „empört über die Tötung unserer Kollegen“. Zivilisten müssten zwingend geschützt werden.

UNHCR öffnete das erste Büro der Organisation im Libanon in den 1960er Jahren. Seitdem unterstützt die Organisation dort unter anderem Flüchtlinge und Vertriebene. Der Libanon hat nach UN-Angaben pro Kopf so viele Flüchtlinge aufgenommen wie kein anderes Land der Welt.

Israelische Angriffe auf Libanon

Seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza am 7. Oktober vergangenen Jahres greift die israelische Luftwaffe auch immer wieder den Süden des Libanon an. Dabei kam es bereits zu mehreren Toten. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg im Jahr 2006.

Im Libanon haben tausende Menschen in den vergangenen zehn Monaten aufgrund der anhaltenden Attacken Israels ihr Zuhause verlassen müssen. Wegen der zunehmenden israelischen Angriffe im libanesisch-israelischen Grenzgebiet seit Beginn des Gaza-Kriegs wurden im Libanon mehr 102.500 Menschen vertrieben, insbesondere im Süden, hieß es in einem im August veröffentlichten Bericht der UN-Organisation für Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA).