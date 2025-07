Die türkische First Lady Emine Erdoğan hat am Dienstag während einer kulturellen Veranstaltung in New York die verbindende Kraft von Essen betont, als sie die afrikanische Küche und Kultur feierte.

Nach der Veranstaltung drückte Erdoğan auf X (ehemals Twitter) ihre Freude darüber aus, Gastgeberin des Events „Flavors of Africa: A Feast of Culture, Cuisine, and Friendship“ zu sein, bei dem unter anderem Ehepartner von Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter internationaler Organisationen anwesend waren.

Die Veranstaltung beinhaltete auch die Vorstellung eines Kochbuchs über die afrikanische Küche im Türkischen Haus in New York.

„Wie in Türkiye und in vielen Kulturen auf der Welt vereint auch der Tisch in Afrika Unterschiede in Harmonie und Herzen mit Zuneigung“, sagte Erdoğan und wies auf das reiche kulinarische Erbe des afrikanischen Kontinents hin.

„Um diesen Schatz dem gemeinsamen Gedächtnis der Menschheit zu präsentieren, haben wir das Buch ‚African Food Culture‘ vorbereitet“, erklärte sie.

„Das Buch enthält traditionelle Rezepte sowie die menschlichen Erfahrungen, die dahinterstehen“, sagte sie und äußerte die Hoffnung, dass es zur Erhaltung von Freundschaften beitragen wird, die durch die Eröffnung eines „African Culture House“ in der türkischen Hauptstadt Ankara gestärkt werden sollen, um die afrikanische Kultur zu fördern.