Erdoğan vor UN: Israel will keinen Frieden

Der türkische Präsident Erdoğan hat bei der 79. UN-Generalversammlung die bedingungslose Unterstützung für Israel scharf kritisiert. In seiner Rede am Dienstag in New York verurteilte er den genozidalen Krieg Israels und seiner Verbündeten gegen den palästinensischen Gazastreifen.