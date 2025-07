Erdoğan: „Hamas ist eine Widerstandsgruppe“

Der türkische Präsident Erdoğan hat in einem Interview mit NBC betont, dass Hamas keine Terrororganisation, sondern eine Widerstandsgruppe sei, die ihr Land verteidige. Er machte auf die hohe Anzahl der Palästinenser aufmerksam, die bei Angriffen Israels getötet wurden. Israel hatte nach dem Vergeltungsschlag der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bislang Zehntausende Zivilisten getötet.