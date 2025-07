Durch die israelischen Luftangriffe auf den Libanon sind am Donnerstag nach Angaben der Regierung in Beirut mindestens 92 Menschen getötet worden. Weitere 153 Menschen seien verletzt worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium am Abend mit. 40 Menschen seien durch die israelischen Angriffe in Städten und Dörfern im Südlibanon getötet worden, 48 weitere in östlichen Regionen und vier im Zentrum des Landes.

Die israelische Armee hatte zu Wochenbeginn ihre bislang massivsten Angriffe auf den Libanon seit Beginn des Gaza-Krieges im vergangenen Oktober gestartet.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu lehnte am Donnerstag einen Aufruf der USA, Frankreichs, Deutschlands und anderer Staaten zu einer 21-tägigen Feuerpause ab. Stattdessen wies er nach Angaben seiner Büros die israelische Armee an, die Angriffe „mit voller Kraft“ fortzusetzen.

Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich erklärte im Onlinedienst X, „die Kampagne im Norden sollte mit einem einzigen Ergebnis enden: der Zerschlagung der Hisbollah und der Beseitigung ihrer Fähigkeit, den Bewohnern des Nordens zu schaden“.

Der ebenfalls rechtsextreme Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir drohte, die Aktivitäten des Kabinetts zu boykottieren, sollte die Regierung einer temporären Waffenruhe doch noch zustimmen. Er drohte zudem mit seinem Rücktritt im Falle einer dauerhaften Waffenruhe.

Auch Außenminister Israel Katz sprach sich gegen eine Waffenruhe aus. „Es wird keine Waffenruhe im Norden geben“, schrieb er auf X.

Israelische Angriffe auf den Libanon

Der Konflikt zwischen Israel und dem Libanon hat sich deutlich zugespitzt, nachdem hunderte mutmaßlich von Israel präparierte Pager und Walkie-Talkies im Libanon gleichzeitig explodierten. Bei den in zwei Wellen erfolgten Explosionen der Geräte wurden mindestens 37 Menschen getötet, darunter auch Kinder. Fast 3000 Personen wurden verletzt.

Nach Angaben der libanesischen Gesundheitsbehörden wurden bei israelischen Luftangriffen seit Montagmorgen mindestens 677 Menschen getötet, darunter auch Frauen und Kinder.

Seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza am 7. Oktober vergangenen Jahres griff die israelische Luftwaffe auch immer wieder den Süden des Libanon an. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg im Jahr 2006.