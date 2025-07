Die israelische Armee hat bei ihrem Angriff in der libanesischen Hauptstadt Beirut am Freitag nach eigenen Angaben Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah getötet. Auch der wichtige Hisbollah-Kommandeur für den Süden des Landes, Ali Karaki, sei getötet worden, behauptete das israelische Militär. Armeesprecher Nadav Shoshani schrieb am Samstag im Onlinedienst X: „Hassan Nasrallah ist tot“.

Armeesprecher David Avraham bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, Nasrallah sei bei den Angriffen auf die libanesische Hauptstadt am Freitag „eliminiert“ worden. Die Botschaft sei einfach, erklärte der Generalstabschef der israelischen Armee, Herzl Halevi, am Samstag.

Hisbollah-Umfeld: Kein Kontakt zu Nasrallah

Aus dem Umfeld der Hisbollah verlautete am Samstag, die proiranische Miliz habe am Freitagabend den „Kontakt“ zu ihrem Anführer „verloren“. Nasrallahs Tod wollte die Quelle aber nicht bestätigen. Offiziell hat sich die Hisbollah bisher nicht zu Berichten über Nasrallahs Tod geäußert.

Israels Militär hatte nach eigener Darstellung am Freitag das Hauptquartier der Hisbollah angegriffen, das sich demnach unter Wohngebäuden befunden haben soll. Nach dem Angriff im Vorort Haret Hreik nahe des Flughafens waren dichte Rauchwolken zu sehen und anschließend große Trümmerberge. Staatlichen Medien zufolge wurden mehrere Gebäude komplett zerstört. Deshalb könnte es Dutzende oder sogar Hunderte Tote geben. Dem Gesundheitsministerium zufolge wurden mindestens sechs Menschen getötet und 91 verletzt.

Enger Partner des Iran

Nasrallah stand seit 1992 an der Spitze der Schiitenmiliz. Er war einer der schwierigsten Gegenspieler Israels. Er stimmte sich eng mit dem Iran und dessen Revolutionsgarden (IRGC) ab, dem wichtigsten Unterstützer der Hisbollah. Er hat die Miliz in eine deutlich stärkere Organisation verwandelt als sie in der Zeit seines Vorgängers war.