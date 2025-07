Das israelische Militär hat die Menschen in Teilen des Libanons aufgefordert, ihre Wohnorte zu verlassen. Die Warnung gilt für die Bewohner der Bekaa-Ebene im Osten des Landes, für die südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut und für den Südlibanon, wie es in einem Aufruf hieß, den ein israelischer Militärsprecher in arabischer Sprache veröffentlichte.

Solche Evakuierungsaufrufe sind in der Regel ein Anzeichen für bevorstehende neue israelische Angriffe. Bereits am Mittwoch hatte das israelische Militär eine spezifische Warnung für die südlichen Vororte von Beirut ausgesprochen. Daraufhin kam es zu mehreren Angriffen in der Gegend.

Israelische Angriffe auf den Libanon

Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah zwingt Zehntausende Menschen zur Flucht. Nach Angaben libanesischer Behörden wurden mindestens 150.000 Menschen vertrieben.Deutlich mehr als 30.000 Menschen seien seit Beginn der schweren israelischen Angriffe aus dem Libanon nach Syrien geflohen, teilten die Vereinten Nationen mit.

Nach unterschiedlichen Angaben aus dem Libanon wurden bei den Angriffen Israels seit dem 23. September 700 bis 1000 Menschen getötet und mehr als 6000 verletzt.

Der Konflikt zwischen Israel und dem Libanon hatte sich deutlich zugespitzt, nachdem Hunderte mutmaßlich von Israel präparierte Pager und Funkgeräte im Libanon gleichzeitig explodierten. Bei den zwei Explosionswellen wurden laut libanesischen Angaben mindestens 37 Menschen getötet, darunter auch Kinder. Fast 3000 Personen wurden verletzt.