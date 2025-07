Nach der Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah bei einem israelischen Luftangriff im Libanon hat der Iran eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. Teheran protestiere damit gegen die Tötung Nasrallahs durch Israel, hieß es am Samstag (Ortszeit) in einem Schreiben des Gremiums, das der Nachrichtenagentur AFP vorlag. In dem Brief forderte Irans UN-Botschafter Amir Saeid Irawani den Sicherheitsrat auf, „sofortige und entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um die anhaltende Aggression Israels zu stoppen, und zu verhindern, dass die Region in einen umfassenden Krieg hineingezogen“ werde.

Nasrallah war am Freitag bei einem israelischen Luftangriff im Süden von Beirut getötet worden. Der Hisbollah-Anführer galt als eigentlich mächtigster Mann im Libanon. Der israelischen Armee zufolge wurde er während eines Treffens der Hisbollah-Spitze bei einem Luftangriff auf deren Hauptquartier in einem Vorort von Beirut getötet.

Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna meldete zudem die Tötung des stellvertretenden Kommandeurs der iranischen Revolutionsgarden, Abbas Nilforuschan. Irans oberster geistlicher Führer, Ayatollah Ali Chamenei, rief eine fünftägige Staatstrauer aus. Irans erster Vizepräsident Mohammad Resa Aref drohte Israel laut der iranischen Nachrichtenagentur Isna damit, dass Nasrallahs Tod „seine Zerstörung herbeiführen“ werde. Das iranische Außenministerium schrieb im Onlinedienst X, Nasrallahs Weg werde fortgesetzt, „und sein heiliges Ziel wird mit der Befreiung von Jerusalem verwirklicht werden, so Gott will“.