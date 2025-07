Nach dem iranischen Raketenangriff auf Israel hält der UN-Sicherheitsrat am Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung zur Lage im Nahen Osten ab. Die Sitzung sei für 10.00 Uhr New Yorker Zeit (16.00 Uhr MESZ) angesetzt, erklärte der Schweizer Ratsvorsitz am Dienstag.

Der Iran hatte Israel am Abend mit Raketen angegriffen - zum zweiten Mal nach dem Abfeuern hunderter Drohnen und Raketen auf Israel im April. Nach Angaben der israelischen Armee wurde erneut ceine große Anzahl“ iranischer Raketen abgefangen. Die Armee gab am späteren Abend vorerst Entwarnung, die Gefahr aus dem Iran sei „im Moment“ gebannt.

Die israelische Armee führt derzeit massive Luftangriffe auf den Libanon durch und startete in der Nacht zum Dienstag nach eigenen Angaben einen „begrenzten“ Bodeneinsatz im Nachbarland. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hisbollah, doch es werden dabei auch Zivilisten getötet.

Am Freitag war Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, der Angriff auf Israel am Dienstag sei eine Reaktion auf den Tod Nasrallahs sowie auf den tödlichen Angriff auf den Chef der palästinensischen Widerstandsorganisaiton Hamas, Ismail Hanija, Ende Juli in Teheran. Für beide Tötungen wird Israel verantwortlich gemacht.