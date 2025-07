Fans von Celtic Glasgow haben beim Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund die Bühne für einen pro-palästinensischen Protest genutzt, was zu einer leichten Verzögerung der zweiten Halbzeit führte. Die Gästefans hielten Palästina-Flaggen in die Höhe und brannten Pyrotechnik ab. Zudem trugen einige Personen weiße Shirts mit jeweils einem Buchstaben in Schwarz. Gemeinsam bildeten sie „Free Palestine“. Auch eine Flagge des Libanon war zu sehen.

Im deutschen Fernsehen wurden die Bilder nicht eingeblendet, die Kamera zeigte stattdessen die Spieler, die auf dem Rasen standen. Die zweite Halbzeit am Dienstagabend in Dortmund wurde wegen der Aktion etwas später angepfiffen.

Seit Beginn der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen im Oktober 2023 versammeln sich auch in der Bundesrepublik immer wieder zahlreiche Menschen, um gegen den Vernichtungskrieg zu protestieren. Die Solidaritätsdemos mit Palästina werden jedoch von der Polizei teilweise gewaltsam aufgelöst.