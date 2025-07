Das israelische Militär hat erneut die libanesische Hauptstadt Beirut beschossen. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur National News Agency (NNA) meldete, dass die israelischen Streitkräfte bis zum Donnerstagmorgen 17 Luftangriffe auf Beirut und seine südlichen Vororte flogen.

Augenzeugen in Beirut berichteten von mehreren Angriffen auf einen südlichen Vorort der Stadt. Explosionsgeräusche waren in ganz Beirut zu hören. Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie dichte Rauchwolken in den Himmel stiegen. Anwohner berichteten von Drohnen und Kampfflugzeugen, die sich nach den Angriffen weiter über der Stadt bewegten.

Auch im Beiruter Stadtviertel Basta-Bachoura hat es nach Behördenangaben einen Angriff gegeben. Dabei wurden mindestens sechs Menschen getötet und sieben weitere verletzt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Ersten Berichten zufolge wurde eine Wohnung in einem Gebäude getroffen.

Libanon: 1,2 Millionen Menschen auf der Flucht

Die Zahl der Vertriebenen im Libanon infolge der massiven israelischen Angriffe ist nach Regierungsangaben auf rund 1,2 Millionen angestiegen. Rund 160.000 Menschen davon sind nach Aussagen des Leiters des Notfall-Ausschusses der Regierung, Nasser Yassin, in Notunterkünften untergekommen. Die anderen seien zu Freunden, Verwandten, in Hotels oder in eigene Häuser in anderen Gegenden gezogen, meldete NNA.

Nach Angaben der Regierung überquerten seit Beginn der intensiven israelischen Angriffe auf den Libanon vergangene Woche fast 300.000 Menschen die Grenze nach Syrien.

Israelische Angriffe auf den Libanon

Die israelische Armee führt seit Tagen massive Luftangriffe auf den Libanon durch und startete in der Nacht zum Dienstag eine Bodeninvasion im Nachbarland. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hisbollah, doch es wurden dabei bereits Hunderte bis Tausende Zivilisten getötet. Nach unterschiedlichen Angaben aus dem Libanon wurden bei den Luftangriffen Israels seit dem 23. September bis zu 1200 Menschen getötet und mehr als 6000 verletzt.

Der Konflikt zwischen Israel und dem Libanon hat sich deutlich zugespitzt, nachdem hunderte mutmaßlich von Israel präparierte Pager und Walkie-Talkies im Libanon gleichzeitig explodierten. Bei den in zwei Wellen erfolgten Explosionen der Geräte wurden mindestens 37 Menschen getötet, darunter auch Kinder. Fast 3000 Personen wurden verletzt.