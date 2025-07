Mehrere Hundert Menschen haben angesichts der massiven israelischen Angriffe via Fähre den Libanon in Richtung Türkiye verlassen. Ein Fährschiff brachte am Freitag unter anderem deutsche Staatsbürger in die türkische Hafenstadt Mersin. Insgesamt erreichten bereits mehr als 700 Menschen über diese Route das Land.

Auf dem Schiff waren nach offiziellen Angaben auch libanesische und türkische Staatsangehörige. Die Fährfahrten sind keine offizielle Evakuierungsmaßnahme. Evakuierungen vonseiten der türkischen Regierung haben bisher nicht begonnen, könnten aber kurz bevorstehen.

Quellen im Verteidigungsministerium berichteten, dass die Vorbereitungen dazu abgeschlossen seien. Rund 14.000 türkische Staatsbürger leben im Libanon.