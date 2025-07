Laut örtlichen Sicherheitsquellen hat Israels Militär in der vergangenen Nacht ein palästinensisches Flüchtlingslager im Libanon bombardiert. Demnach wurde nahe der Hafenstadt Tripoli eine Wohnung in dem Flüchtlingslager Bedawi von einer Drohne getroffen. Offiziellen Angaben zufolge gibt es Tote und Verletzte. Das Flüchtlingslager Bedawi befindet sich fünf Kilometer nordöstlich von Tripoli. Es sei der erste Angriff dieser Art auf das Gebiet, seit Israel vor mehr als zwei Wochen seine völkerrechtswidrigen Luftangriffe gestartet hat, hieß es. Auch in südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut sowie im Bekaa-Tal im Osten wurden erneut israelische Luftangriffe gemeldet. Von Israels Armee gab es zunächst keine Angaben.

Die libanesische Hisbollah erklärte daraufhin im Morgengrauen, dass sie mit einem Raketenangriff auf den Norden Israels reagiert habe. Das israelische Militär behauptete, die pro-iranische Miliz habe auch am Vortag Geschosse aus dem Libanon auf israelisches Gebiet abgefeuert. Im Norden Israels sollen daraufhin die Sirenen geheult haben, teilte die Armee mit. Berichte über Opfer und Schäden gab es zunächst nicht.

Israelische Angriffe auf den Libanon

Die israelische Armee führt derzeit massive Luftangriffe auf den Libanon durch. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hisbollah, doch es wurden bereits Hunderte Zivilisten getötet. Nach unterschiedlichen Angaben aus dem Libanon wurden bei den Angriffen Israels seit dem 23. September bis zu 1200 Menschen getötet und mehr als 6000 verletzt.

Der Konflikt zwischen Israel und dem Libanon hat sich deutlich zugespitzt, nachdem hunderte mutmaßlich von Israel präparierte Pager und Walkie-Talkies im Libanon gleichzeitig explodierten. Bei den in zwei Wellen erfolgten Explosionen der Geräte wurden mindestens 37 Menschen getötet, darunter auch Kinder. Fast 3000 Personen wurden verletzt.