Wagenknecht wettert gegen Ampel-„Kriegstreiber”

Angesichts der anhaltenden Unterstützung der Bundesregierung für den israelischen Kriegskurs spricht BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht von „Heuchelei”. Wer zu Kriegsverbrechen schweige, sei nicht moralisch, sagte sie am Donnerstag bei ihrer Rede auf der Friedensdemo in Berlin. Mitglieder der Ampel-Koalition bezeichnete Wagenknecht mit Blick auf deren Unterstützung für Waffenlieferungen in Krisenregionen als „Kriegstüchtigkeits-Maulhelden”. Die „Strack-Zimmermanns und Hofreiters” müssten in den Krieg geschickt werden, damit sie mal selbst das Leid und den Schmerz erfahren.