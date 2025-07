Israel greift weiter Gebiete im Libanon an. Die Luftwaffe habe in der Nacht zu Sonntag „eine Serie gezielter Angriffe“ im Raum der Hauptstadt Beirut geflogen, teilte die Armee am Morgen mit. Die Angriffe sollen sich gegen die Hisbollah-Miliz gerichtet haben, In Livestreams waren Explosionen und Rauchwolken zu sehen. Zuvor hatte das israelische Militär ihre Angriffe angekündigt.

In einem Gebiet im Zentrum des Gazastreifens habe man zudem zwei Kommandozentralen der islamistischen Hamas angegriffen, teilte die Armee zuvor mit. Eine habe sich angeblich in einer ehemaligen Schule befunden, die andere in einer früheren Moschee. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Arabischen Berichten zufolge gab es rund 30 Einschläge in Dahiye im Süden Beiruts. Demnach wurden in dem Gebiet mindestens 24 Menschen getötet und Dutzende verletzt.