Wandbild für Hanau-Opfer beschmiert

Vor knapp einer Woche haben Unbekannte das Wandbild für die Hanau-Opfer an der Friedensbrücke in Frankfurt unter anderem mit rechtsextremen Symbolen verunstaltet. Dabei wurden die Köpfe der Opfer beschmiert. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.