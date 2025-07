Israel zerstört Moschee im Südlibanon

Israelische Streitkräfte haben am Sonntag die zentrale Imam-Ali-Moschee in Yaroun, einem Dorf an der libanesischen Grenze zu Israel, zerstört. Der Angriff erfolgte im Rahmen der israelischen Invasion im Libanon, die mit umfassenden Luftangriffen begann.