Das gegenwärtige internationale System zeigt seine Unzulänglichkeiten am deutlichsten in den anhaltenden Konflikten. Insbesondere im Fall des Israel-Palästina-Konflikts ist die humanitäre Lage verheerend: Hunger, der Zusammenbruch des Bildungssystems, zerstörte Krankenhäuser und die tägliche Not der Menschen verdeutlichen, wie unzureichend die internationale Gemeinschaft auf solche Krisen reagiert. Trotz unzähliger Resolutionen und diplomatischer Bemühungen bleibt der Konflikt ungelöst, und die Glaubwürdigkeit internationaler Institutionen schwindet zusehends.

Diese Entwicklung wirft grundlegende Fragen auf: Kann das internationale System überhaupt noch Kriege verhindern? Seit den 1990er Jahren scheint dies kaum der Fall zu sein. Kein Wunder also, dass zunehmend über die Notwendigkeit neuer, alternativer Institutionen gesprochen wird.

In dieser Diskussion rückt die BRICS-Gruppe verstärkt in den Fokus. Gegründet im Jahr 2006 von Brasilien, Russland, Indien und China und später um Südafrika erweitert, hat sich BRICS in den letzten Jahren zu einer gewichtigen Alternative zu den westlich dominierten Organisationen entwickelt. Im Januar 2024 traten Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate der Gruppe bei, was die internationale Bedeutung von BRICS weiter unterstreicht.

Die kommende BRICS-Konferenz, die vom 22. bis 24. Oktober 2024 in Kasan, der Hauptstadt der Republik Tatarstan in der Russischen Föderation, stattfinden wird, ist daher von großer Bedeutung.

Bedeutung von BRICS im globalen Kontext

Warum ist BRICS so wichtig? BRICS ist eine Formation, die große Weltmächte wie China und Russland sowie einflussreiche Länder ihrer Kontinente wie Brasilien und Südafrika umfasst. Die Bevölkerung dieser sich erweiternden Gruppe beträgt insgesamt 3,5 Milliarden Menschen, was etwa 45 Prozent der Weltbevölkerung entspricht. Auch wirtschaftlich haben die BRICS-Länder enorme Bedeutung. Ihre gemeinsame Wirtschaftskraft erreicht 28,5 Billionen Dollar und macht etwa 28 Prozent der Weltwirtschaft aus. Zudem werden 44 Prozent der weltweiten Rohölproduktion von diesen Ländern bereitgestellt. BRICS vermittelt die klare Botschaft, dass Entwicklungsländer auf der internationalen Bühne mehr Gewicht und Repräsentation erhalten sollten.

Auch Türkiye hat großes Interesse an BRICS gezeigt und dadurch dazu beigetragen, dass diese Institution erneut im globalen Rampenlicht steht. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan betonte, dass Türkiye seine Beziehungen zum Osten, einschließlich BRICS und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), weiter vertiefen werde. In einer anderen Erklärung verkündete Erdoğan: „Unsere Präsenz in BRICS und ASEAN wird, so glaube ich, die Arithmetik der Regionen verändern. BRICS und ASEAN sind für uns Strukturen, die insbesondere Möglichkeiten zur Entwicklung unserer wirtschaftlichen Zusammenarbeit bieten. Unsere Mitgliedschaft in diesen Strukturen bedeutet auch nicht, dass wir auf die NATO verzichten.“

Türkiye und die multipolare Weltordnung

Türkiye sucht aktiv nach einer multipolaren Weltordnung und strebt eine intensivere Zusammenarbeit mit aufstrebenden Volkswirtschaften an. Diese Annäherung wird jedoch von westlichen Institutionen, allen voran der NATO, mit Skepsis betrachtet. Dennoch verfolgt Türkiye strategisch eine Vertiefung seiner Beziehungen zu den BRICS-Ländern, um sein wirtschaftliches Wachstum zu fördern und sein Außenhandelsvolumen zu erweitern. Besonders die Entwicklung der Handelsbeziehungen mit Weltmächten wie China, Indien und Russland könnte sich positiv auf Energiesicherheit, Handelsbilanz und Investitionsmöglichkeiten von Türkiye auswirken.

Eine Mitgliedschaft von Türkiye in BRICS könnte auch politisch ein neues geopolitisches Gleichgewicht schaffen. Als wichtiger Akteur im Nahen Osten und strategisch an den Energieübergangsrouten gelegen, hat Türkiye das Potenzial, durch strategische Partnerschaften mit BRICS-Ländern eine noch bedeutendere Rolle in der Region und in Afrika zu spielen. Die Zusammenarbeit mit China im Rahmen des Projekts der Neuen Seidenstraße könnte die geopolitischen Verhältnisse in der Region nachhaltig verändern.

Obwohl BRICS eine wirtschaftsorientierte Institution ist, ist sie insofern von großer Bedeutung, als sie eine Alternative zu bestehenden wirtschaftszentrierten Institutionen wie der G7 darstellt. Türkiye als NATO-Mitglied und bedeutender geopolitischer Akteur unternimmt wichtige Schritte, um seinen Einfluss und seine Macht auf der globalen Bühne zu erhöhen. Enttäuschungen im Beitrittsprozess zur Europäischen Union (EU) führten dazu, dass Türkiye in der Außenpolitik neue Wege suchte. Tatsächlich sagte Erdoğan in einem Interview: „Wenn Sie sich diejenigen ansehen, die uns sagen: ‚Treten Sie BRICS oder anderen Strukturen nicht bei‘, dann sind es dieselben, die uns seit Jahren vor den Türen der Europäischen Union warten lassen. Wir können unsere Zukunft nicht von ihnen abhängig machen.“

Notwendigkeit alternativer Institutionen in einer multipolaren Welt

Strukturen der Zusammenarbeit wie BRICS haben das Potenzial, zur Bildung einer multipolaren Welt beizutragen und Entwicklungsländern mehr Einfluss auf der globalen Bühne zu verschaffen. Trotz jahrzehntelanger Allianzen von Türkiye mit Europa und den USA, insbesondere hinsichtlich der EU-Mitgliedschaft, wurden Türkiye gegenüber viele Versprechen nicht eingehalten. Auch bei den Sicherheitsproblemen, denen sich Türkiye besonders an seinen Grenzen zu Syrien und Irak gegenübersieht, haben die westlichen Verbündeten nicht ausreichend Unterstützung geleistet. Ein Beispiel dafür ist das verdeckte Waffenembargo, das Deutschland gegen Türkiye verhängt hat, obwohl beide Länder NATO-Verbündete sind. Diese Umstände bereiten den Weg für eine unabhängigere Außenpolitik von Türkiye und treiben das Land dazu, alternative Kooperationsplattformen zu erkunden.

Dieses Problem betrifft jedoch nicht nur Türkiye. Der Westen lehnt jede Reform, jede neue Institution oder jedes Land, das eine Alternative zur unipolaren Weltordnung darstellen könnte, kategorisch ab. Reformdiskussionen über die Struktur internationaler Organisationen, insbesondere der Vereinten Nationen, werden weitgehend ignoriert, um die bestehende Machtordnung zu wahren. Dabei steht die Welt zunehmend vor dem Dilemma, dass sie keine weiteren Kriege mehr ertragen kann. Es braucht dringend neue Institutionen, die Lösungen für diese Krisen bieten.

BRICS, eine aufstrebende wirtschaftszentrierte Institution, wird sicherlich nicht sofort alle Probleme lösen können. Doch die Etablierung und Stärkung solcher Alternativen könnte den Druck auf bestehende Organisationen wie die UN erhöhen, sich selbst zu hinterfragen und dringend notwendige Reformen in die Wege zu leiten. Nur durch die Schaffung alternativer Strukturen kann die Welt auf die wachsenden Herausforderungen adäquat reagieren und eine nachhaltige Lösung für die Krisen unserer Zeit finden.