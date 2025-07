Die UN-Friedenstruppe im Libanon (UNIFIL) hat einen israelischen Angriff auf ihr Hauptquartier im Süden des Landes gemeldet. Ein Panzer der israelischen Armee habe am Donnerstag einen Beobachtungsturm im UNIFIL-Hauptquartier in Nakura getroffen, so dass zwei Blauhelmsoldaten herabgestürzt und verletzt worden seien, erklärte die UNIFIL. Die Verletzungen seien „dieses Mal zum Glück nicht ernst, aber sie sind weiter im Krankenhaus“, hieß es.

Die israelische Armee beschoss laut UNIFIL in Nakura auch „den Eingang eines Bunkers, in dem Friedenssoldaten Schutz suchten“. Dadurch seien Fahrzeuge sowie ein Kommunikationssystem beschädigt worden. Oberhalb der Position der Unifil-Soldaten sei eine israelische Drohne gesehen worden, die zum Bunkereingang geflogen sei, führte die UN-Schutztruppe im Libanon aus. UNIFIL erinnerte die israelische Armee „und alle Akteure an ihre Verpflichtung, die Sicherheit von UN-Personal und -Eigentum sicherzustellen und die Unverletzlichkeit von UN-Anlagen zu jeder Zeit zu respektieren“.

Die israelische Armee führt derzeit massive Luftangriffe auf den Libanon durch. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hisbollah-Miliz, doch es werden auch Wohngebiete getroffen. Seit Ende September meldeten die Behörden im Libanon mehr als 2.141 Tote und rund 10.099 Verletzte. Demnach befinden sich 1,2 Millionen Menschen auf der Flucht.

Die UNIFIL-Friedenstruppe ist seit 1978 im Libanon stationiert, sie umfasst mehr als 10.000 Soldaten und Zivilkräfte. Durch die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats aus dem Jahr 2006 wurden die Aufgaben der Blauhelmtruppe deutlich erweitert. Die Friedenstruppe erhielt den Auftrag, einen nach einem damaligen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah erreichten Waffenstillstand im Grenzgebiet zu kontrollieren und die libanesische Armee beim Grenzschutz zu unterstützen.